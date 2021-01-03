حسني شتا يعلن ارتباطه بهاجر الشرنوبي

أعلن الفنان حسني شتا ارتباطه بالفنانة هاجر الشرنوبي، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك.وظهر "شتا" في الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي وهو مرتديا البدلة الزرقاء وبجواره خطيبته هاجر الشرنوبي، وسط العديد من التعليقات المتمنية لهم الزواج قريبا من قبل جمهورهما.يذكر أن حسني شتا يشارك في سباق مسلسلات رمضان 2021 في مسلسل "القاهرة كابول"، رفقة عدد من نجوم الفن، منهم الفنان طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، ونبيل الحلفاوي، وحنان مطاوع.