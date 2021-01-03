حي أول طنطا يوزع كمامات على المارة بالشوارع

وزّعت الأجهزة التنفيذية بحي أول طنطا بالغربية كمامات على المواطنين بمنطقة ميدان الساعة لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.وناشد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية المواطنين وأصحاب سيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التي وضعتها الدولة؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.أكد رحمي ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية الفورية عليهم في حالة المخالفة.