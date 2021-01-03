غدًا.. بدء التسجيل لاختبارات كورونا السريعة في النمسا

تبدأ غدا الإثنين عملية التسجيل عبر الإنترنت في النمسا الاختبارات السريعة المجانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تمهيدا لفتح البلاد بعد انتهاء فترة الإغلاق العام الثالث في 18 يناير الجاري.وقال وزير الصحة ردولف انشوبير- في تصريحات صحفية اليوم الأحد- إن الاختبارات السريعة تهدف إلى محاصرة انتشار العدوى والحيلولة دون ارتفاع الإصابات الجديدة مرة أخرى من خلال تتبع سلاسل العدوى خاصة بعد انتهاء فترة الأعياد واحتفالات العام الجديد والتي عادة ما تشهد خروقات لقواعد الوقاية الصحية من العدوى بسبب التجمعات.ومن جانبه، قال جيري فويتيك رئيس مؤسسة الصليب الأحمر الدولي في النمسا إنه يجب عدم الإفراط في التفاؤل بشأن القضاء على الجائحة خلال العام الجديد 2021، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يسير الإغلاق والتطعيم جنبا إلى جنب.وأضاف فويتيك- في تصريحات له اليوم- أنه بسبب التطعيم باللقاحات الجديدة يأمل الكثيرون في أن تنتهي إجراءات كورونا خاصة الارتداء الإجباري للأقنعة الطبية وغلق البلاد، متوقعا أن تكون عملية التعافي بطيئة نسبيا ويجب أن يستمر دائما الحذر من احتمالية حدوث موجات جديدة من الوباء.