المواطن أولًا.. حزمة تشريعات يجهزها نواب البرلمان لدعم محدودي الدخل

المواطن أولا.. شعار رفعه عدد كبير من أعضاء مجلس النواب كأولوية لهم تحت قبة البرلمان الجديد، مؤكدين أن المواطن المصري تحمل مشقة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعانى كثيرا وجاء الوقت الآن لدعمه والوقوف بجانبه وبحث مشكلاته ووضعها كأولوية على الأجندة التشريعية في البرلمان، والعمل على التقدم بمشروعات قوانين تختص بدعم ورعاية المواطن وتوفير حياة كريمة له.وقالت النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، إنها وضعت أجندة تشريعية لمجلس النواب الجديد، تتعلق غالبيتها بدعم المواطن محدود الدخل، والحفاظ على تماسك الأسر المصرية، والعمل على مواجهة كافة التحديات التي تواجه المواطنين، وذلك لتوفير حياة كريمة لهم، تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، لاسيما الأسر الأكثر احتياجا والفقراء والمحتاجين.ولفتت خضير، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنها ستتقدم بحزمة التعديلات تختص بعمل المرأة تحت قبة البرلمان وآليات الحفاظ على تماسك الأسر المصرية والعمل على تلبية احتياجات المواطنين، لاسيما محدود الدخل والذي عانى على مدار سنوات ماضية جراء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، وآن الوقت لتعويضه عن سنوات كفاحه.من جانبه قال النائب يوسف الحسيني، إنه من الضروري العمل على سن مجموعة من القوانين التي تغير من حياة المواطن المصري، مشيرا إلى أنه يسعى لتعديل بعض القوانين الخاصة بالضرائب للتركيز مع الأغنياء والتخفيف عن محدودي الدخل، وتقليل العبء على كاهل المواطن البسيط.وأكد الحسيني، في تصريحات له، أن المواطن المصري بدأ الآن يشعر بثمار الإصلاح الذي حدث بالدولة المصرية على مدار سنوات عدة، الأمر الذي يحتاج لتدعيمه بمزيد من القوانين والتشريعات التي توفر له حياة كريمة وتجعل هناك مساواة بين طبقات المجتمع.من جهتها أعلنت النائبة عبلة الهواري، تقدمها بمشروع قانون لمواجهة التسول والذي طال فئة كبيرة من المجتمع المصري، مشيرة إلى أن هناك العديد من المواطنين أصبحوا يلجأون لهذه الطرق المبتذلة للحصول على أموال لتلبية احتياجات معيشتهم، منوهة أن هناك طرق أخرى للحصول على أموال وليس بالتسول وتعريض المظهر العام للدولة وشوارعها لشكل غير لائق.وأكدت الهواري، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن التسول أصبح ظاهرة باتت تؤثر على مجتمع بأكمله ولا بد من وضع حلول رادعة لمنعها، وإيجاد آليات جديدة لتلبية احتياجات الأسر المحتاجة وتوفيرها من قبل الدولة المصرية.من جانبه قال النائب أشرف أبوالفضل، عضو مجلس النواب، إن الأولوية للبرلمان الجديد، ستكون في مجالات الصحة والتعليم واستكمال المشاريع القومية العملاقة ومشاريع البنية التحتية، بما يخدم في النهاية المواطن المصري.وشدد أبوالفضل على أن كافة التشريعات التى تخص المواطنين ستكون أولوية تحت القبة خلال الفصل التشريعى الثانى، وكذلك العمل على النهوض بمنظومة الرعاية والحماية الاجتماعية، خاصة أن هناك العديد من الجهود المبذولة فى هذا الصدد لحماية الطبقة المتوسطة، بتقديم إعانات ومساعدات غير مسبوقة وبرامج وطنية تصل للملايين من المصريين.من جهته، قال النائب خالد أبونحول، عضو مجلس النواب، إن برلمان 2021 سوف يسعى لحمل طموحات المواطن المصري ومساندته، ودعم جهود الدولة المصرية في التنمية والاستقرار، لافتًا إلى أنه سيضع على رأس أولوياته قطاع التعليم والصحة والنهوض بأوضاع البنية التحتية على مستوى دائرة فرشوط وأبو تشت، بمشاركة المجتمع المدني.وطالب الحكومة بالنظر والاهتمام بمحافظات الصعيد، خاصة في قطاع الصحة الذي يُعاني من الإهمال، وكذا الاهتمام بالظهير الصحراوي، مضيفًا: «نأمل أن يكون الاهتمام بالصعيد يسير بسرعة البرق بدلًا من البطء في تنفيذ المشروعات».وفي ذات السياق، شدد النائب إبراهيم خليفة أبودوح، على اهتمامه بالمشروعات الخدمية التي تخدم كافة المواطنين في جهينة وطهطا وطما، حيث أن هناك اهتمامًا بعمليات رصف الطرق وتوصيل عمليات الصرف الصحي لمختلف قرى الصعيد.من جانبه اعتبر النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب 2015، وعضو مجلس النواب الجديد، أن إقرار قانون الإدارة المحلية له أولوية كبرى لدعم المواطن والعمل على توفير بيئة محلية مناسبة له تحقق متطلباته واحتياجاته الأساسية.كما اعلن النائب وضع قوانين الإيجارات القديمة على رأس أولوياته في المجلس الجديد، والعمل على وضع حل وسط يرضي المالك والمستأجر في القانون المقدم منه.من جانبه أشار النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع قانون لشرائح الكهرباء لتخفيف الضغط على الشعب، بضم الشرائح الثلاث الأولى في شريحة واحدة بسعر الشريحة الأولى.كما طالب بقانون ضرائب موحد وضرائب تصاعدية تراعي الأقل دخلًا، وذلك من أجل تخفيف الضغط المادي على الشعب والحفاظ على تماسك الطبقة المتوسطة فهي صمام أمان المجتمع في كافة المواجهات الماضية والقادمة، إضافة إلى النظر في قانون 148 لسنه 2019 الخاص بالمعاشات ومراعاة عمال القطاع الخاص.