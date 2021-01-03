غلق بعض محال «كارفور الإسكندرية» ضمن إجراءات كورونا

قال مصدر أمني بمديرية أمن الاسكندرية إنه تم شن حملة أمنية، بالاشتراك مع مديرية الصحية للتفتيش على المحال التجارية داخل مول كارفور التجاري بطريق الإسكندرية الصحراوي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا (كوفيد-19).أضاف المصدر أنه تم منع دخول المواطنين من بوابات المول التجاري والاكتفاء بالمتواجدين داخله أثناء الكشف عن الإجراءات الاحترازية، والإعلان عبر مكبرات الصوت بضرورة التزام جميع رواد المول بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد وجميع الإجراءات الوقائية.وأكد أنه تم غلق عدد من المحال التجارية وتحرير المحاضر لهم بعد أن تم التفتيش عليهم وتبين عدم اتباعهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وقيام عدد من البائعين والعاملين بعدم ارتداء الكمامات وعدم استخدام المواد المطهرة وعدم استخدام قياس درجات الحرارة للمواطنين، ومخالفة شروط التعقيم والتطهير.كان رواد مواقع التواصل قد تداولوا صورًا بوجود زحام كبير داخل مول كارفور بالتزامن مع مناسبة عيد ميلاده السنوي وتقديم بعض العروض والتخفيضات على معظم منتجاته.