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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في الكويت لـ147271

الأحد 03/يناير/2021 - 07:57 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، الأحد، شفاء 281 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 147 ألفا و271 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ281 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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