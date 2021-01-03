استقرار الحالة الصحية للإعلامية نجوى إبراهيم

استقرت الحالة الصحية للإعلامية نجوى إبراهيم، والتي أصيبت خلال الأيام الماضية بفيروس كورونا المستجد.وقالت نجوى إبراهيم لـ"الدستور": "الحمد لله حالتي مستقرة بشكل كبير وأشعر بأعراض ولكن خفيفة وأشكر الجميع على الاهتمام بالاطمئنان على صحتي وما زلت أخضع للعزل المنزلي مع تناول بروتوكول وزارة الصحة، ونصحت الجميع بالاهتمام بارتداء الماسك الصحي، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا".وكانت الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي، وقامت على إثرها بعمل الشائعات والتحاليل اللازمة، ثم قامت بعمل مسحة الـ "pcr" التي أكدت إصابتها.