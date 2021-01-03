«التشكيليين» تقرر إقامة معرض لـ دينا محمود: لروحك السلام

نعت نقابة الفنانين التشكيليين، برئاسة الدكتورة صفية القباني، الفنانة التشكيلية الشابة دينا محمود التي رحلت عن عالمنا اليوم إثر تعرضها لحادث سير في 18 نوفمبر الماضي، إذ كانت تعمل مشرفة لحافلة إحدى المدارس الخاصة بالهرم، أدى إلى إصابتها بنزيف في المخ، وتم حجزها بغرفة العناية المركزة لاحتياجها لجهاز تنفس صناعي.كان من المقرر أن تدشن دينا محمود معرضها بعنوان "الطيارة الورق" قبل تعرضها للحادث، والتي أعلنت عنه عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقبل الحادث بيومين كتبت: "المعرض قرّب إن شاء الله.. التوتر بيزيد والإحساس بالمسئولية والضغط من كل ناحية والتعب النفسي والجسماني اللي مش عارفه أسيطر عليهم.. دعواتكم الحلوة ليا".وأعلنت نقابة الفنانين التشكيليين أن معرض الفنانة دينا محمود سيقام قريبًا في النقابة، وسيتم يتم الإعلان عن ميعاد المعرض رغم كل الظروف (معرضك استثنائي).. لروحك السلام والرحمة.