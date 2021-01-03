رئيس جامعة أسوان يجتمع باتحاد الطلاب لمناقشة الخطة المستقبلية

اجتمع الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، اليوم، بمجلس اتحاد الطلاب بتشكيله المنتخب للعام الجامعي ٢٠٢٠ ٢٠٢١ وذلك الاجتماع الأول منذ انتخابه، بمقر الحرم الجامعي بصحاري بحضور الطالب محمد يوسف صيام رئيس اتحاد الطلاب ونائبه ورؤساء اللجان ومساعديهم بالاتحاد.وقدم الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء المجلس الجدد لفوزهم في ماراثون الانتخابات بكل صدق وشفافية، متمنيًا لهم دوما التوفيق والنجاح وتحمل المسئولية التي حملوا أمانتها على عاتقهم، وأن يكونوا همزة وصل بين الطلاب وإدارة الجامعة في تلبية جميع احتياجاتهم، مؤكدًا أن الجامعة داعمة لكل الأنشطة الطلابية وتقف خلف مصلحة الطلاب في المقام الأول.وأضاف الدكتور أحمد غلاب أنه خلال الاجتماع تم مناقشة الخطة المستقبلية لعمل المجلس خلال وبعد الإجازة الإستثنائية المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات ضمن تداعيات أزمة فيروس "كورونا"، موجها بالسير قدمًا في تنفيذ كامل أنشطتهم المختلفة من خلال التباعد الاجتماعي "اون لاين"، التزاماََ بقرارات المجلس الأعلى للجامعات وعدم مخالفتها للحفاظ على صحة الجميع.وأشار الدكتور أحمد غلاب إلي أهمية التواصل والتفاعل الإيجابي من خلال منصات التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني بين إدارة الجامعة والطلاب، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه الطلاب إلكترونيا.ووجه رئيس الاتحاد ومجلسه الشكر والتقدير للدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة وإدارة الجامعة على دعمه الكامل لمجلس الاتحاد بتنفيذ كافة الأنشطة الطلابية أونلاين مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.