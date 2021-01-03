مبادرة بـ15 مليار جنيه من «المركزي» لتحويل السيارات لوقود مزدوج

وافق البنك المركزي المصري على إصدار مبادرة يتم من خلالها إتاحة 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% يستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال المركبات "الملاكي، الأجرة، الميكروباص" لتعمل بالوقود المزدوج، على أن تتراوح مدة القرض ما بين 7- 10 سنوات ويتم السداد على أقساط شهرية متساوية، مع تعويض البنوك عن فارق سعر العائد بصفة شهرية بخطاب موجه للبنك المركزي.ويتم اعتبار مقابل التخريد للمركبات القديمة كحد أدنى لمقدم شراء المركبات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج، وإعفاء الأفراد المستفيدين من مبادرة إحلال المركبات من نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى دخلهم الشهري، مع عدم خصم عمولة سداد مبكر؛ لتحفيز الأفراد على سداد الأقساط قبل موعدها.