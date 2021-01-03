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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزيرة البيئة: نسعى للحصول على دعم بـ3 ملايين دولار لإعداد الخطة الوطنية للتكيف

الأحد 03/يناير/2021 - 06:56 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه تم إصدار قرار من رئيس الوزراء بشأن إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية، ليصبح برئاسته شخصيًا، وعضوية كل الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية، بهدف وضع استراتيجية وطنية موحدة للتعامل مع قضية التغيرات المناخية وإدخالها ضمن الخطط والإستراتيجيات القطاعية.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم عقد الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية لمناقشة المستجدات المتعلقة بهذه القضية، وتم رفع التوصيات للجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية وكذلك تم عقد عدد من مجموعات العمل الفنية للمجلس.

أشارت فؤاد إلى أنه تم استكمال تنفيذ مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرارت المناخية على مصر، وذلك على ثلاث مراحل بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية والهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز بحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري؛ بهدف مساعدة متخذي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة من تغير المناخ بما قد يؤثر على تنفيذ خطة التنمية في الدولة واتخاذ التدابير اللازمة في القطاعات التنموية المختلفة.

أضافت في تصريحات لها اليوم، أن الوزارة تسعى إلى اقتناص فرص تمويلية للتكيف من الجهات الدولية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وجارٍ عمل الاختبارات الفنية للانتهاء منها، كما تم تنفيذ المرحلة الثانية منه ويتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد الخريطة التفاعلية بحلول 2021.

وقالت وزيرة البيئة إنه يتم متابعة ملف صندوق المناخ الأخضر، وتقديم الدعم الفني فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات التى سبق الموافقة على دعمها من قبل الصندوق، إضافة إلى العمل على الحصول على دعم قيمته 3 ملايين دولار لإعداد الخطة الوطنية للتكيف، وكذلك تقديم أفكار مشروعات للجهات المعتمدة من الصندوق ليتم تطويرها إلى مقترحات تمهيدًا لتقديمها للصندوق.

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