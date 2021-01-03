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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الخريطة البرامجية الجديدة للتليفزيون المصري في 2021

الأحد 03/يناير/2021 - 07:15 م
التليفزيون المصري
التليفزيون المصري
دعاء عبد المقصود
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في إطار خطة التطوير التي يشهدها التليفزيون المصري، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلن التليفزيون المصري عن الخريطة البرامجية الجديدة لشاشة التليفزيون المصري لعام 2021.

وودع الإعلامي حسام الدين حسين برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة التليفزيون المصري، وكانت آخر الحلقات التي قدمها حسام الأربعاء الماضي.

ومن المقرر أن ينضم إلى برنامج "التاسعة"، ويشارك الإعلامية دينا عبدالكريم في تقديم حلقات الويك إند من البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

فيما انضمت الإعلامية دينا شرف لنشرات تطوير التليفزيون المصري حيث شهد اليوم أول ظهور لها.

يذكر أن دينا عملت قارئ النشرات في قطاع الأخبار والبرامج الصباحية في التليفزيون المصري، كما عملت لمدة ٣ سنوات في قناة النهار وقدمت برنامج" بالعبري".

كما انضمت أيضًا الإعلامية فاطيما خليل ضمن مذيعي تطوير النشرات بالقناة الأولى على شاشة التليفزيون المصري.

الجدير بالذكر أنها قدمت نشرات أخبار ومواجيز في قناة Extra News، وأيضا قدمت نشرة الأخبار على الراديو 9090، كما أنها عملت في وقت سابق على شاشة روتانا.

فيما عاد بعد غياب الإعلامي رجائي رمزي على شاشة التليفزيون المصري، لينضم لنشرات (التطوير)، بالإضافة إلى تقديمه "ربع ساعة رياضة" على شاشة التليفزيون المصري، وذلك بعد غياب منذ إغلاق قناة on Live الإخبارية وهي آخر المحطات التي عمل بها.

وانضم الإعلامي فاروق الجمل للقناة الأولى المصرية، حيث بدأ الجمل أولى حلقات برنامجه الجديد "ربع ساعة سيارات" و"ربع ساعة عقارات" ويبث كلا البرنامجين يوميا في الرابعة إلا ربعا عصرا على شاشة الأولى والفضائية، وهما من إعداد فاروق الجمل أيضا.

كما انضم المذيع مينا بشرى للقناة الأولى ليقدم "ربع ساعة اقتصاد" على شاشة التليفزيون المصري، وذلك وفقا للخريطة البرامجية الجديدة.

الجدير ذكره أنه عمل في وقت سابق مدير مراسلي قناة Onlive.

فيما تم الإعلان عن انضمام الإعلامية سالي عبد السلام ببرنامج "قصة حقيقية" على القناة الأولى المصرية بشاشة التليفزيون المصري في الخريطة البرامجية الجديدة لعام 2021، حيث انطلقت أولى حلقاته بالأمس.

كما انضم أيضا الإعلامي حسام حداد لبرنامج "صباح الخير يامصر" على شاشة القناة الأولى المصرية على شاشة التليفزيون المصري، وذلك وفقا للخريطة البرامجية الجديدة لعام 2021.

 الجدير ذكره أن آخر ما قدمه حداد كان مشاركته في برنامج "الحياة اليوم" مع لبنى عسل على شاشة الحياة.

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