البرلمان: جاهزون للانعقاد في ظل كورونا وهذا المقترح مخالف للائحة

يواصل مجلس النواب استعداداته الخاصة بعقد الفصل التشريعي الثاني الذي يستمر لمدة 5 سنوات طبقًا للدستور والقانون، خاصة بعد نهاية الفصل التشريعي الأول رسميًا في 9 يناير 2021.وينتظر المجلس دعوة رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد، حيث تواصل الأمانة العامة للبرلمان الانتهاء من الرتوش النهائية والاخيرة لتجميل مجلس النواب لاستقبال الجلسة الافتتاحية.وقال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن الاجراءات الخاصة بالجلسة الافتتاحية وغيرها من الأعمال البرلمانية المختلفة ستتم في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة والتباعد الاجتماعي في ظل فيروس كورنا في موجته الثانية، مؤكدًا أن أمانة المجلس بات لديها من الخبرات الكافية للتعامل مع مثل هذه الأمور.وحول ما ينادي به البعض من إجراء القسم للأعضاء بشكل جماعي في ظل تلك الجائحة قال الأمين العام إن الحكم في كل الإجراءات سيكون الدستور والقانون مع كل الاحترام لكل الآراء إلاّ أن الدستور والقانون هما الحكم في أي إجراء سيتم اتخاذه؛ لأنه لا يجوز أداء أعضاء النواب اليمين القانونية وهو القسم بشكل جماعى خلال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021 بسبب وجود موانع لائحيّة وقانونية، لافتًا إلى أن العضو يبدأ مارسة مهام العضوية بمجرد أداء اليمين الدستورية.