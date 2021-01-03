تحرير 420 محضرًا لمخالفي قرار الكمامة في كفرالشيخ

تفقد اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ، الموقف العمومي لسيارات الأجرة بين المحافظات، وسيارات الأجرة بين مراكز المحافظة ومكتب البريد الرئيسي ومحطة قطار كفرالشيخ وعدد من المقاهي بشارع المصنع، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.وقرر اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، غلق 8 محال وجزارة ومطعم لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والجونتيات، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددًا على الالتزام بارتداء الكمامات، وحذر المسئولين عن المواقف وأصحاب السيارات من تحرك السيارات من الموقف دون ارتداء سائق السيارة وكل الركاب الكمامات.وأشاد بالمواطنين الملتزمين بارتداء الكمامات، مؤكدًا أن الدولة اتخذت قرار تطبيق الغرامات، حفاظًا على صحة المواطنين، ويجب على كل مواطن الحفاظ على نفسه وأسرته، وأن الفيروس يصيب الأطفال والكبار على حد سواء.وعلى جانب آخر تمكنت الحملات وأعضاء تحرير420 محضرًا للمخالفين الذين خالفوا قرار مجلس الوزراء الخاص بتوقيع الغرامات على غير مرتدي الكمامات، بتحصيل 50 جنيهًا غرامات فورية في مدن محافظة كفرالشيخ.