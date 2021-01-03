إيطاليا تسجل 14245 إصابة جديدة بكورونا و347 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 347 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، الأحد، انخفاضًا من 364 في اليوم السابق، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 14245 من 11831.وبلغ إجمالي عدد الوفيات بـ«كوفيد-19» في إيطاليا 75332 منذ الكشف عن ظهور المرض في 21 فبراير شباط، وهي أعلى حصيلة في أوروبا والمرتبة الخامسة عالميًا. وقالت وزارة الصحة إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 2.155 مليون حالة حتى الآن.