رحيل الفنانة التشكيلية دينا محمود بعد صراع مع المرض

رحلت عن عالمنا مساء اليوم الأحد، الفنانة التشكيلية الشابة دينا محمود، عن عمر ناهز الـ29 عاما، بعد صراع مع المرض.كانت دينا محمود قد تعرضت في 18 نوفمبر الماضي، لحادث انقلاب أتوبيس إحدى المدارس الخاصة بالهرم، إذ تعمل به كمشرفة، أدى إلى إصابتها بنزيف في المخ، وتم حجزها بغرفة العناية المركزة لاحتياجها لجهاز تنفس صناعي.وكان من المقرر أن تدشن الفنانة دينا محمود معرضها بعنوان "الطيارة الورق" قبل تعرضها للحادث، والتي أعلنت عنه عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقبل الحادث بيومين كتبت: "المعرض قرب إن شاء الله.. التوتر بيزيد والإحساس بالمسئولية والضغط من كل ناحية والتعب النفسي والجسماني اللي مش عارفة أسيطر عليهم.. دعواتكم الحلوة ليا".