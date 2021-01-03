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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خالد أنور ينضم لأبطال «ضل راجل»

الأحد 03/يناير/2021 - 06:46 م
خالد أنور
خالد أنور
دعاء عبد المقصود
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انضم الفنان الشاب خالد أنور إلى أبطال مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ويقوم خالد بتصوير مشاهده في العمل خلال أيام، خاصة بعد تعاقده بشكل رسمي.

وقال خالد لـ"الدستور" إنه سعيد بالوقوف لأول مرة أمام النجم ياسر جلال، مؤكدا أنه يقدم دور جرئ ومختلف.

وبدأ النجم ياسر جلال بصحبة الثنائي محمود عبدالمغني والفنانة نرمين الفقى تصوير المشاهد الأولى من العمل، في مدينة الإنتاج الإعلامي، منذ 10 أيام.

مسلسل "ضل راجل" من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي، وحضر أول أيام التصوير كل من حسام شوقى مدير عام سينرجي، والمنتج الفني فتحى إسماعيل، والمؤلف أحمد عبد الفتاح، ومخرج العمل أحمد صالح، بينما يشارك في العمل كل من الفنانة نور ونرمين الفقي ورنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين الشباب.

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