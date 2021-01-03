فرض 10 غرامات على مخالفين لقرار الكمامة في مطروح

نفذ مشروع نقل الركاب بالتعاون مع مباحث المرور في مرسى مطروح، حملة تفتيش على سيارات الأجرة لمتابعة فرض الغرامات الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات، بالإضافة إلى جهود التطهير والتعقيم.وأوضح المهندس محمد القط مدير المشروع، أنه تم اليوم فرض 10 غرامات على المخالفين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة مع استمرار تنفيذ الحملات على جميع السيارات بمواقف الركاب بالمحافظة.