رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رسائل قادة مجلس التعاون قبل انعقاد القمة الخليجية

الأحد 03/يناير/2021 - 06:41 م
حمد بن عيسى
حمد بن عيسى
نيفين أشرف
طباعة
مع قرب انطلاق أعمال الدورة الـ41 للقمة الخليجية في مدينة "العُلا" بالمملكة العربية السعودية بعد غد الثلاثاء، يستعد قادة دول مجلس التعاون الخليجي للاجتماع في ظل ظروف استثنائية تشهدها المنطقة وفي مقدمتها ملف المصالحة الخليجية مع قطر لإنهاء المقاطعة العربية التي طال أمدها لأكثر من 3 سنوات، بين الدوحة ودول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، مصر، والبحرين" منذ الخامس من يونيو 2017.

ومع دخولها العقد الخامس، نشرت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، عددًا من الرسائل التي وجهها قادة الخليج قبل يومين من انعقاد القمة.

وفي هذا الصدد، قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: "لقد تمكن مجلسنا بحمدالله منذ تأسيسه بتجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة".

فيما أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة: "أن ما يجمع بين دولنا وشعوبنا من مودة وتعاون، كفيل بأن يزيد من صلابة البيت الخليجي".

من جانبه، قال عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة: "الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك ومسيرته الخيرة نحو التكامل والتكاتف في مختلف المجالات".

وفي السياق ذاته، قال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح: "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد الأخطار عن دولنا الخليجية والعربية".

يأتي ذلك فيما قال السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان: "سنواصل مع الأشقاء قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإسهام في دفع مسيرة التعاون بين دولنا لتحقيق أماني شعوبنا لدفع منجزات مجلس التعاون".

وانتهت حكومة المملكة العربية السعودية، من تجهيز مقر إقامة القمة الخليجية في قاعة المرايا بمحافظة العلا، التي تشهد اجتماع قيادات المملكة والدول الخليجية.

ووجه العاهل السعودي، عدة رسائل إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي تتضمن دعوتهم للمشاركة في أعمال القمة الخليجية المقبلة، من بينهم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والسلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان.

موضوعات متعلقة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

أجندة العطلات الرسمية 2021| قوائم الإجازات الرسمية في العام الميلادي الجديد

الصور

image description

لجنة لتسعير أراضي أملاك الدولة بمركز القوصية في أسيوط

image description

دمياط تتسلم سيارتين «ليفت شوك» لتجميع القمامة

image description

حملات تفتيش بمراكز أسيوط لمتابعة تنفيذ إجراءات كورونا

image description

45 مليون جنيه لإنشاء سوق الجمعة في دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد تانك الأكسجين وتقرر توسيع أماكن الاستقبال

الأكثر قراءة

أجندة العطلات الرسمية 2021| قوائم الإجازات الرسمية في العام الميلادي الجديد

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

مديريات «الصحة» بالمحافظات: لا نقص فى الغاز

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

أجندة العطلات الرسمية 2021| قوائم الإجازات الرسمية في العام الميلادي الجديد

مركز أبحاث: زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر ألوشيان بالقرب من ألاسكا

مقتل 18 على الأقل في انهيار سقف خلال جنازة قرب نيودلهي

اكتشاف كورونا في عينات مواد تغليف قطع غيار سيارات في الصين

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

حكاية النادي الأهلي مع الفنان الكوميدي نجيب الريحاني

مقالات الرأي
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
المزيد

الثقافة

«التشكيليين» تقرر إقامة معرض لـ دينا محمود: لروحك السلام

رحيل الفنانة التشكيلية دينا محمود بعد صراع مع المرض

«القومي لثقافة الطفل» يكشف إنجازات 2020

«إدارة الأزمات» كتاب جديد لـ أحمد عبدالشافي