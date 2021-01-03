رسائل قادة مجلس التعاون قبل انعقاد القمة الخليجية

مع قرب انطلاق أعمال الدورة الـ41 للقمة الخليجية في مدينة "العُلا" بالمملكة العربية السعودية بعد غد الثلاثاء، يستعد قادة دول مجلس التعاون الخليجي للاجتماع في ظل ظروف استثنائية تشهدها المنطقة وفي مقدمتها ملف المصالحة الخليجية مع قطر لإنهاء المقاطعة العربية التي طال أمدها لأكثر من 3 سنوات، بين الدوحة ودول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، مصر، والبحرين" منذ الخامس من يونيو 2017.ومع دخولها العقد الخامس، نشرت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، عددًا من الرسائل التي وجهها قادة الخليج قبل يومين من انعقاد القمة.وفي هذا الصدد، قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: "لقد تمكن مجلسنا بحمدالله منذ تأسيسه بتجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة".فيما أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة: "أن ما يجمع بين دولنا وشعوبنا من مودة وتعاون، كفيل بأن يزيد من صلابة البيت الخليجي".من جانبه، قال عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة: "الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك ومسيرته الخيرة نحو التكامل والتكاتف في مختلف المجالات".وفي السياق ذاته، قال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح: "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد الأخطار عن دولنا الخليجية والعربية".يأتي ذلك فيما قال السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان: "سنواصل مع الأشقاء قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإسهام في دفع مسيرة التعاون بين دولنا لتحقيق أماني شعوبنا لدفع منجزات مجلس التعاون".وانتهت حكومة المملكة العربية السعودية، من تجهيز مقر إقامة القمة الخليجية في قاعة المرايا بمحافظة العلا، التي تشهد اجتماع قيادات المملكة والدول الخليجية.ووجه العاهل السعودي، عدة رسائل إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي تتضمن دعوتهم للمشاركة في أعمال القمة الخليجية المقبلة، من بينهم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والسلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان.