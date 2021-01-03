هند صبري تبدأ تصوير «عايزة أتطلق» الأسبوع المقبل

تبدأ الفنانة هند صبري تصوير أولى مشاهد مسلسل "عايزة أتطلق"، الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن استقر المخرج هادي الباجوري على أبطال العمل بحيث تظهر أسرة هند صبري بشكل رئيسي ضمن أحداث العمل، وجارى التعاقد مع باقي الأبطال، خاصة وأن المسلسل يعتمد على ضيوف الشرف بنسبة 90% من أحداثه المختلفة.المسلسل من المقرر عرضه في شهر أبريل المقبل على منصة "نتفليكس".وانتهى المخرج هادي الباجوري من معاينة أماكن التصوير استعدادًا لانطلاق تصوير المسلسل.وكانت منصة نتفيلكس قد تعاقدت مع الفنانة سوسن بدر للقيام بدور والدة هند صبري خلال أحداث العمل الذي يعد الجزء الثاني من مسلسل "عايزة اتجوز"على جانب آخر تواصل هند صبري تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الدرامي الجديد "هجمة مرتدة" أمام أحمد عز الذي ستعود به إلى المنافسة الرمضانية بعد غياب، وتجسد من خلال العمل شخصية زوجة البطل التي تحاول إحدى الجهات تجنيدها للتجسس على مصر.فيما قررت شركة سينرجي المنتجة لفيلم "كيرة والجن" الذي تشارك هند صبري فى بطولته تأجيل الفيلم لعام 2022 لحين هدوء الأوضاع في العالم بعد انتشار عدوى فيروس كورونا الذي أثر على عدد جمهور قاعات العرض السينمائي.