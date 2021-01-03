مصر تؤكد ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة قبل بدء المرحلة الثانية من الملء

شارك كل من سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع السداسي الوزاري حول سد النهضة الإثيوبي الذي عُقد اليوم الأحد ٣ يناير ٢٠٢١ لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.وأكدت مصر، خلال الاجتماع، ضرورة التوصل في أقرب فرصة ممكنة إلى اتفاق على سد النهضة، وقبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن في الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها المائية.وخلُص الاجتماع إلى التوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول الجوانب الموضوعية والنقاط الخلافية في اتفاق سد النهضة، وذلك بحضور المراقبين الذين يشاركون في المفاوضات والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي، على أن يتم في نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة جنوب إفريقيا للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.