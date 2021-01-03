تفاصيل تعديل لائحة الاتهامات بالفساد ضد نتنياهو

قدمت النيابة العامة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، لائحة اتهام معدلة ضد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، في القضية رقم 4000.وجاء في لائحة الاتهام المعدلة ضد نتنياهو الفصل بين شخصية رئيس الوزراء الإسرائيلي وعائلته، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.ونصت اللائحة الجديدة على أن نتنياهو طلب من موقع «واللا» الإخباري 230 طلبًا، منها 150 طلبًا لتغطيته وتغطية أبناء عائلته.وشمل تعديل اللائحة بالفصل بين الاتهامات الموجهة لنتنياهو، وبين باقية أفراد عائلته، بعد التأكد من أنهم ليسوا مدانين معه في كافة الاتهامات.ويواجه نتنياهو لائحة تهم تنص على تورطه في الفساد وتلقى الرشوة وإساءة استخدام سلطاته كرئيس للوزراء في إسرائيل.