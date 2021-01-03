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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

انطلاق تصوير أولى مشاهد «عش الدبابير» في لبنان.. الخميس

الأحد 03/يناير/2021 - 06:59 م
مصطفى شعبان وعمرو
مصطفى شعبان وعمرو سعد
دعاء عبد المقصود
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يبدأ النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد تصوير أولى مشاهد مسلسل "عش الدبابير"، والمقرر أن يشاركا به ضمن الموسم الرمضاني المقبل 2021 يوم الخميس المقبل في لبنان.

وسافر صناع العمل إلى لبنان مؤخرا بعد فترة من التحضيرات ومعاينة أماكن التصوير والتعاقد مع الأبطال، ويجرى المخرج أحمد خالد موسى اجتماعات مكثفة بأبطال المسلسل والجهة المنتجة للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل، قبل انطلاق تصويره، ومن المقرر تصوير 90% من مشاهد المسلسل هناك.

"عش الدبابير" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، ياسمين رئيس، وتجري الشركة المنتجة حاليا التعاقد مع باقي أبطال العمل، الذي تتولى كتابته عبير سليمان بمشاركة ورشة الكتابة الخاصة بها بعد انسحاب السيناريست محمد سيد بشير والعمل من إخراج أحمد خالد موسى، ومقرر عرضه على قناة mbc مصر في رمضان.

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