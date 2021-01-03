مصدر يكشف أسباب إلغاء ممارسة شراء كابلات الجهد المتوسط

كشف مصدر بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عن أسباب إلغاء الممارسة العامة الأولى لشراء كابلات الجهد المتوسط لشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.أضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن هناك 9 شركات كانت مشاركة في الممارسة العامة التي كانت تقام بنظام الشراء الموحد، والتي شهدت حضور جميع رؤساء شركات التوزيع باستثناء المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء.أشار المصدر إلى أن السبب الرئيس للإلغاء هو ارتفاع قيمة العروض المالية عن القيم التي حددت في المقايسة الخاصة بالشراء بشكل كبير وهو ما يتعذر معه إتمام الممارسة، وسيتم مراجعة الإجراءات الإدراية لإعادة فتح التقديم مرة أخرى لمشاركة عدد أكبر من الشركات والحصول على عروض مالية أقل من التي تم تقديمها في الممارسة العامة التي أقيمت أمس السبت.