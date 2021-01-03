السودان: الخبراء الأفارقة قدموا مذكرة اتفاق بشأن سد النهضة.. وعقد اجتماعات ثنائية

‏أعلنت الخرطوم، اليوم الأحد، اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على عقد اجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين.

وقالت الخرطوم، في ‏بيان مساء اليوم، عقب انتهاء جلسة مفاوضات سد النهضة، إن الخبراء الأفارقة قدموا مذكرة اتفاق للدول الثلاث وفق قناة سكاي نيوز عربية.

وأوضح ال‏بيان السوداني أن الخرطوم ترحب بمذكرة الاتفاق، لكنها تعتبر ذلك تطورا غير كاف في ظل عدم تحديد دور واضح للخبراء الأفارقة.

وانتهت اليوم جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة مع الاتفاق على عقد جلسة جديده الأحد المقبل.

