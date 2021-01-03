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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

كامل الباشا: تجربة «حظر تجول» الأمتع.. وانشغالي بالقضية الفلسطينية لم يعطل مسيرتي الفنية (حوار)

الأحد 03/يناير/2021 - 09:17 م
كامل الباشا
كامل الباشا
دعاء عبد المقصود
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يعد المخرج والمؤلف الفلسطيني كامل الباشا أحد أيقونات الفن الفلسطيني، ولد عام 1962 بالقدس، وعرف أنه من الفاعلين في المسرح الفلسطيني، وحصل كامل على أكثر من جائزة، كما أنه عضو مؤسس في رابطة المسرحيين الفلسطينيين وعضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين.

استطاع أن يقتنص جائزة أفضل ممثل من مهرجان فينسيا عن دوره بفيلم القضية رقم 23 للمخرج زياد دويرى، قبل 3 سنوات، لينطلق بعدها فى عالم السينما والدراما العربية بمشاركات متميزة، ولكنه شارك ولأول مرة في السينما المصرية من خلال فيلم "حظر تجول" الذي طرح بدور العرض السينمائي منذ أيام إضافة إلى مشاركة العمل في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، والتي انتهت مطلع شهر ديسمبر الماضي.

"الدستور" التقت الفنان كامل الباشا الذي فتح قلبه وكشف العديد من الكواليس والأسرار حول مشاركته في فيلم حظر تجول ولماذا تأخر وجوده بالسينما المصرية ولماذا يندر وجود الممثلين الفلسطينيين بالسينما المصرية والعربية، وما الذي استفاده من سجنه بسجون الاحتلال والعديد من الأسرار الأخرى، وإلى نص الحوار:

** كيف تم اختيارك للمشاركة فى فيلم حظر تجول؟
التقيت الكاتب والمخرج أمير رمسيس والمنتج وصفي الدين محمود في مهرجان الجونة وعرضا علي الفكرة ووافقت، وعندما أرسل لي السيناريو تمتعت بقراءته، وتحمست للدور وللفيلم أكثر.

**حدثنا عن دورك بالفيلم؟
أقدم دور يحيى شكري، الجار المنعزل، الكتوم والذي يضحي بسعادته ليحفظ من حوله.

**الفيلم يناقش قضية شائكة في المجتمع العربي كيف ترى ذلك؟
من المهم أن تناقش السينما القضايا الشائكة والمسكوت عنها لتثير حولها نقاشا قد يساهم في حل بعضها.

**وكيف كانت تجربتك مع نجوم الفيلم؟
تجربة ممتعة وغنية، تعرفت خلالها على مجموعة من الفنانين والفنيين المتميزين، كما تعرفت إلى أجواء وطبيعة العمل السينمائي في مصر، إمكانياته، إشكالاته وطموحات العاملين فيه.

**وما هو المشهد الأصعب بالنسبة لك؟
كل مشهد سهل وصعب في آن واحد، سهل إن كنت جاهزا له وصعب إن كنت غير جاهز، أما أكثر تركيز عاطفي للدور فكان بعد طرد يحيى من بيت فاتن.

**ولماذا تأخر دخولك إلى عالم السينما المصرية؟ وهل هويتك الفلسطينية وانشغالك بالقضية الفلسطينية تمنعك من ذلك؟
لم يتأخر فأنا ما زلت شابا في الستين ولدي طاقة للعمل مئة سنة أخرى إن قدر لي الحياة.. أما عن انشغالي بالقضية الفلسطينية فهو مرتبط بالعمل الفني الذي أحاول من خلاله تقديم مساهمتي المتواضعة في خدمة بلدي وشعبي.

**ولماذا يندر وجود فنانين فلسطينيين بالسينما المصرية؟
أولا لأننا غير معروفين عموما بسبب ظرفنا الموضوعي، وثانيا لأن دائرة المشتغلين بالدراما في مصر كبيرة وتحوي أعدادا كبيرة من الفنانين المتميزين والدخول تلك الدائرة لا بد لك من التميز الذي يرافقه الكثير من الحظ.

**هل القضية الفلسطينية أصبحت الشغل الشاغل لصناع الفن في فلسطين أكثر من أي قضية أخرى؟
قضيتنا نبضنا اليومي ولكن هذا لا يعني أننا لا نناقش قضايانا النفسية والاجتماعية....الخ ولكن حتى عندما نخرج من إطار الطرح السياسي فإننا نبقى في نظر الآخرين معبرين عن قضيتنا.

**بعد فوزك بجائزة أحسن ممثل في مهرجان فينيسيا.. هل تتطلع للحصول على المزيد من الجوائز وهل أثر ذلك على اختياراتك فيما بعد؟
أحب أن أحصل على الكثير من الجوائز لأنها تسعدني، ولكني لا أسعى لها، واختياراتي يحكمها النص الجيد والمخرج الممكن والمنتج الذي يسعي لتقديم الأفضل.

**باعتبارك رجل مسرحي في المقام الأول هل السينما أخذت كامل الباشا من المسرح؟ وما الذي أضفته من المسرح إلى تجاربك السينمائية؟ وهل يؤثر أداءك المسرحي على بعض المشاهد في السينما؟
لا.. السينما لم ولن تأخذني من المسرح، فما زلت أعمل بالمسرح ممثلا ومخرجا وسأستمر في ذلك، أما ما أضافه المسرح لتجربتي فيظهر فيما أقدمه من قدرة على التقمص ووضوح في الأداء وصدق في المشاعر، هذا ما أشعر به أثناء العمل، أما التقييم فأتركه للنقاد وللمشاهدين الذين أعمل من أجلهم، كما أعترف أن أعدائي المسرحي يظهر أحيانا أثناء التصوير ولكني محظوظ بالعمل مع مخرجين يدركون ذلك ويطلبون مني إعادة اللقطة إن حدث ذلك.

**ما المعايير التى تختار على أساسها أدوارك في أي عمل جديد؟
النص، المخرج، جدية جهة الإنتاج.

**ما تقييمك لتجربتك كرئيس لجنة تحكيم للأفلام القصيرة في مهرجان الجونة ومشاركتك في ورش إعداد الممثل بمهرجان المسرح الشبابي وما الفرق بين التجربتين؟
تجربة صعبة وممتعة فكل أفلام المسابقة جيدة وتم اختيارها بعناية، أما ورشتي في مهرجان المسرح الشبابي فكانت نافذتي على مجموعة رائعة من الطاقات الشبابية المدهشة التي تبحث عن مكان لها وسط محيط متلاطم الأمواج من المبدعين، وقد سعدت جدا بلقاء الجميع.

**كيف ترى الاتهامات التي توجه لبعض الممثلين بالتطبيع؟ وما مفهوم التطبيع من وجهة نظرك؟
التطبيع بالنسبة لي هو تبني رواية العدو والترويج لها والدفاع عنها، ولا أتفق مع غالبية البيانات التي تصدر دون دراسة حسب رأيي في هذا المجال.

**وما الذي استفدته خلال فترة سجنك بسجون الاحتلال الإسرائيلي؟
درست تاريخ النضال الفلسطيني المعاصر، وتعلمت العبرية، ودرست تاريخ الحركة الصهيونية، وكان يمكن أن أتعلم كل ذلك خارج السجن طبعا والفرق أن التعلم في السجن يوضح غموض بعض القضايا.

**كيف ترى الوضع الراهن في فلسطين والقضية ككل؟
وضع محزن ولكنه سيتغير دون شك.

**أخيرا ما جديدك في الفترة المقبلة؟
مسلسل مصري جديد وأترك الإعلان عنه لجهة الإنتاج.

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