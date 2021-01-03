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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

الإفتاء: المسئولية فى المجتمع جماعية وليست فردية

الأحد 03/يناير/2021 - 06:42 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
أميرة العناني
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قالت دار الإفتاء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين في أسلوب بليغ، أن المسئولية في المجتمع جماعية وليست فردية.

واستشهدت خلال منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بقوله صلى الله عليه وسلم: "مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قومٍ استهموا على سفينةٍ فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا" رواه البخاري.

ونشرت دار الإفتاء المصرية، صورًا لأطقم التمريض بأحد المستشفيات، والتي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، وهن في حالة شديدة من الإرهاق والحزن، مناشدة المواطنين بشدة بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة.

وقالت دار الإفتاء: "رجاء من كل مصري التزم بالإجراءات الاحترازية البس الكمامة، ألا تكفيك صورة هذه الممرضة التي تملَّكها الخوف من كثرة الوفيات حولها، ألا تكفيك صورة هؤلاء الممرضات اللاتي أنهكهنَّ التعب من علاج المرضى وكل القائمين على علاج المرضى أبطال ونثمِّن جهودهم، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء".

وأضافت: "نحن- المصريين- علينا عبء كبير في تعديل السلوك والمحافظة على الصحة والتزام الإجراءات الاحترازية من المرض أيضًا.. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء".

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