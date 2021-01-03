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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في الجزائر لـ100 ألف و408 حالات

الأحد 03/يناير/2021 - 08:04 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، عن تسجيل 249 إصابة بفيروس كورونا و3 وفيات في يوم واحد.

وقال فورار- في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إجمالي الإصابات ارتفع إلى 100 ألف و408 حالات إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2772 حالة وفاة، كما أن إجمالي المتعافين بلغ 67 ألفًا 808 حالات بعد شفاء 197 حالة خلال يوم واحد، موضحًا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية عن تشديد حظر التجوال المفروض حاليًا بسبب كورونا ليصبح من 8 مساءً إلى 5 صباحًا في 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

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