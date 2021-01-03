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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد كامل يستعد لتصوير مشاهد الأكشن فى «ضربة معلم»

الأحد 03/يناير/2021 - 06:51 م
الفنان أحمد كامل
الفنان أحمد كامل
حسين الجندي
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بدأ الفنان أحمد كامل التجهيزات الأخيرة الخاصة بتصوير مشاهد الأكشن بالحلقات الأخيرة لمسلسل "ضربة معلم"، والتى تجمعه بالنجم محمد رجب ومحمد عز ومحمد نجاتى بعد أن اشتد الصراع بين جابر أبوالمكارم ومنصور شردى داخل أحداث العمل الذي يتمتع بالإثارة والتشويق، حيث استطاع جابر أن يكون من كبار معلمي المقاولات والعقارات.

ويقول أحمد كامل لـ"الدستور" اليوم الأحد، إن العمل الدرامى تضافرت فيه جهود كل فريق العمل فى ظروف استثنائية فى ظل انتشار جائحة كورونا، وما تبعها من إجراءات احترازية مما تسبب فى مضاعفة المجهود من الجميع داخل كواليس العمل حتى يتم الانتهاء من جميع التفاصيل وخروج المسلسل إلى المشاهدين.

"ضربة معلم" بطولة محمد رجب محمد عز رياض الخولى رانيا فريد شوقى مى سليم محمد نجاتى محسن منصور سلوى عثمان ومجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج سينرجى تامر مرسي.

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