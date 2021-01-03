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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

100 قتيل في هجمات على قريتين غرب النيجر

الأحد 03/يناير/2021 - 06:15 م
هجمات على قريتين
هجمات على قريتين غرب النيجر
وكالات
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قتل مئة شخص، أمس السبت، في هجمات على قريتين في غرب النيجر، وفق ما أفاد مسؤول محلي فرانس برس- في ما قد يكون أسوأ مجزرة بحق المدنيين في البلد الذي تستهدفه مجموعات جهادية-.

وقال ألمو حسن مسؤول المنطقة التي تقع فيها القريتان "عدنا للتو من مكان الهجمات. وصل عدد القتلى في تشوما بانغو الى سبعين وفي زاروماداري الى ثلاثين"، متحدثا عن "إرهابيين وصلوا مستقلين نحو مئة دراجة نارية".

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