الاحتلال الإسرائيلي يعلن «المطلة» منطقة عسكرية مغلقة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، منطقة «المطلة» الموجودة على الحدود مع لبنان، منطقة عسكرية مغلقة.وعزز الجيش الإسرائيلي الوجود العسكري في تلك المنطقة، ودفع بعدد كبير من الدبابات، كما منع حركة المستوطنين في محيط تلك المنطقة، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.وجاء قرار الجيش الإسرائيلي خشية وجود رد انتقامي على عملية اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، والتي وقعت في 3 يناير من العام الماضي، بالإضافة إلى عملية اغتيال عالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، في طهران، أواخر شهر نوفمبر الماضي.وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن إيران تنوي تنفيذ هجمة انتقامية ضدها في الذكرى الأولى لاغتيال سليماني.