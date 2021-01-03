26 وفاة و1540 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 1540 إصابة جديدة و26 وفاة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 298 ألفًا و208 حالات.وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد- أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفروس بلغ 3903 حالات، كما تم تسجيل 2499 حالة تعافي؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 276 ألفا و485 حالة.