مصدر طبي: لا يوجد عجز في الأكسجين بعزل أسوان

كشف مصدر طبي بصحة أسوان أن الأمور تسير بشكل طبيعي داخل المستشفى التخصصي «العزل الصحي» ولا يوجد أي عجز بنسبة الأكسجين نهائيًا، حيث أن هناك تعاقد مع أحد المصانع لتوفير نسبة الأكسجين التي يحتاجونها مصابو فيروس كورونا بشكل يومي، سواء المتواجدين بالغرف أو بالرعاية المركزة.وأوضح في تصريح لـ«الدستور» أن هناك مولد ومجموعة أسطونات وتتراوح نسبة اسطونات الأكسجين الذي يتم استهلاكها بشكل يومي تتراوح مابين 250 لـ300 اسطونة أكسجين، مشيرًا إلى أنها تستخدم لجميع الأقسام، وأن كل حالة تستهلك نسبة معينة من الأكسجين.واستكمل: أن هناك متابعة بشكل دائم من مدير مستشفي أسوان التخصصي «العزل الصحي» لنسبة الأكسجين ومتابعة محطة الاكسجين أولا بأول، وإن لم يحدث أزمة بشأن مخزون الأكسجين أبدًا وأن الأمور مستقرة وتسير بشكل طبيعي.