إغلاق مركز عناية مركزة يحصّل أموالًا من مرضى كورونا في دمنهور

أغلقت مديرية الصحة في البحيرة برئاسة الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، اليوم، مركز عناية مركزة خاص خلف مستشفى الصدر بدمنهور، لاستغلاله مرضى فيروس كورونا المستجد والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، حيث يقوم بتحصيل مبالغ مالية باهظة بشكل غير قانوني من المرضى.وشنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة برئاسة الدكتور مهدي هيوب حملة واسعة لغلق المركز، الذي اتضح صدور قرار غلق له لمخالفته الاشتراطات والترخيص، وفوجئ أعضاء الحملة بعدم وجود مدير فني للمركز، وعدم تواجد طبيب عناية مركزة، ولا يتواجد بالمركز سوى طاقم التمريض فقط.وتم تحويل الحالات المصابة بفيروس كورونا المحجوزة بالمركز وعددهم 9 إلى مستشفى دمنهور التعليمي لاستكمال العلاج اللازم.