تأجيل مفاوضات سد النهضة إلى الأحد المقبل

‏انتهت جلسة مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، مساء اليوم الأحد، بالتأجيل لجولة جديدة الأحد المقبل.وكان الاتحاد الأوروبي رحب أمس السبت، باستئناف محادثات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية جنوب إفريقيا رئيس الاتحاد الإفريقي.وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه أن جولة مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث فرصة للاتفاق على ملء سد النهضة.