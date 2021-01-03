صحفي تركي يتلقى تهديدات بالقتل لنشره خبرا عن الحكومة

كشفت جريدة «دوفار» التركية، اليوم الأحد، عن تعرض الصحفي لديها إيلفان يلماز، لتهديدات متكررة بالقتل من قبل أشخاص مجهولين، بعد نشره خبر بإغلاق بيت دعارة بمدينة تشوروم، بقرار مشترك من الحاكم والبلدية.وأكدت الجريدة التركية، أن يلماز تلقى اتصالات هاتفية تهدد حياته، إذ قال مجهولون له: «اعتن بنفسك، سوف تحاسب على ذلك»، وقال الصحفي التركي إنه سيقدم شكوى إلى مكتب المدعي العام.وتقرر مؤخرًا إغلاق بيت دعارة تشوروم المرخص (عمره 100 سنة) بشكل كامل، بعدما تقرر إغلاقه بشكل مؤقت للحد من انتشار فيروس كورونا.