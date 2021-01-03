طعنها ووقف يدخن منتظرا الشرطة.. تفاصيل التحقيقات في قتل مدرس لزوجته ببولاق الدكرور

كشفت مناقشات المتهم بقتل زوجته ببولاق الدكرور عن تفاصيل جديدة في الجريمة المروعة.وقال المتهم في التحقيقات، إنه عندما شك في سلوك زوجته نشبت بينهما مشاجرة كبيرة فقامت على إثرها بطرده من المنزل منذ ٢٠ يوما.وذكرت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، أن المتهم يكبر زوجته بـ٢٤ عاما حيث يبلغ عمره ٦٢ عاما وتبلغ هي من العمر ٣٨ عاما وتزوجا منذ ١٠ سنوات وانجبا طفلتين.ومن جانبها تفحص النيابة العامة مقطع فيديو ظهر به المتهم في حالة ثبات انفعالي كبير حاملا السكين أداة الجريمة وانهال بالسب على المجني عليها بينما انهال عليه الأهالي بالسب والشتم بسبب جريمته التي نفذها وسط الشارع.وتحفظت النيابة على كاميرات المراقبة المثبتة بأحد المحال التجارية القريبة من مسرح الجريمة، والتي أظهرت تربص المتهم، بالمجنى عليها، حيث أجهز عليها في الشارع وسدد لها عدة طعنات في الرقبة والصدر، وعقب قتلها وقف بجوار الجثة يدخن سيجارة حتى حضرت قوات الأمن وألقت القبض عليه وبحوزته سلاح الجريمة، وتم تحريز السلاح المستخدم.وذكر المتهم فور قيام قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور بإلقاء القبض عليه أنه انتابه الشك في سلوك زوجته حيث شاهد محادثة لها مع شاب على تطبيق واتس اب، وتضمن مقطع الفيديو ذكر المتهم لاسم الشاب الذي يشك في ارتباط زوجته به عاطفيا.بدأت نيابة حوادث جنوب الجيزة تحقيقاتها في قيام مدرس بقتل زوجته بعدما مزق جسدها بعدة طعنات في المدرسة التي تعمل بها لشكه في سلوكها.وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد أسباب الوفاة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا بمقتل معلمة امام مدرسة ببولاق الدكرور، انتقلت على الفور قوات الامن لفحص البلاغ وتبين العثور على جثة سيدة غارقة في دمائها وقد فارقت الحياة اثر اصابتها بعدة طعنات متفرقة في انحاء الجسد.وتبين من التحريات التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية ان خلافات نشبت بين الزوجين منذ فترة عقب شك الزوج في سلوك زوجته.وأضافت التحريات أن المتهم انتظر زوجته أمام المدرسة التي تعمل بها وما أن وصلت سدد لها عدة طعنات لتسقط غارقة في دمائها.تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.