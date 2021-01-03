حكم الفار فى مباراة الزمالك وإنبى يدافع عن نفسه

دافع صبحي العمراوى حكم الـvar، فى مباراة الزمالك وإنبى، عن نفسه خلال المناقشات التى دارت بينه وبعض مسئولى لجنة الحكام باتحاد الكرة، عقب الشكوى التى تقدم بها نادى إنبى لعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق البترولى.





وشهدت مباراة الزمالك وإنبى حالة جدلية بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريق إنبي فى مباراة الأمس، التى حقق خلالها الفارس الأبيض بقيادة البرتغالى جايمي باتشيكو فوزا على نظيره فريق إنبي بهدفين مقابل هدف.





وأكد العمراوى لمسئولى لجنة حكام الجبلاية برئاسة وجيه احمد، أن الصورة كانت سيئة للغاية، أثناء بث كاميرات التليفزيون للقاء، والتى تعمل أقل من الإتش دى والثرى دى، مما يصعب مهمة حكم الفار، فضلا عن قلة عدد الكاميرات وبالتالى عدم إمكانية رؤية اللعبة من زوايا عديدة.



