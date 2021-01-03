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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فارس الأندلسي ينضم لأبطال المسلسل التونسي «ولاد الغول»

الأحد 03/يناير/2021 - 06:52 م
فارس الأندلسي
فارس الأندلسي
دعاء عبد المقصود
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يشارك الفنان الشاب فارس الأندلسي في بطولة المسلسل التونسي "ولاد الغول" للمخرج مراد بالشيخ، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2021، ليكون أول مسلسل رمضاني لفارس الذي ما زالت أصداء نجاحة مستمرة حتى الآن بعد سنة من دوره في مسلسل Messiah على منصة نتفلكس.

"ولاد الغول" هو مسلسل من 30 حلقة يخرجه مراد بالشيخ وسيناريو رفيقة بوجدي، وهو دراما اجتماعية تصور أوجه الحياة وتناقضاتها وصراعاتها لشخصيات كثيرة تجمعهم علاقات عائلية متشعبة، ويُذاع على قناة التاسعة.

وإضافة إلى فارس الأندلسي، يشارك في بطولة الفيلم النجمين فتحي الهداوي، وحيدة الدريدي، وكذلك عدد كبير من الممثلين منهم حلمي الدريدي وسارة حناشي ويوسف مكسي ومرام بن عزيزة وياسمين بوعبيد وفتحي المسلماني وشاكرة رماح.

فارس الأندلسي ممثل تونسي شاب، وأحد نجوم الغد العرب من اختيار مجلة سكرين إنترناشونال لعام 2019، وفي بداية 2020 ظهر في مسلسل التشويق Messiah على منصة نتفلكس، وخلال مسيرته السابقة تلقى إشادات عديدة على أدائه في الفيلم القصير قانون الصمت (2018) الذي شارك في مسابقة نصف شهر المخرجين بـمهرجان كان السينمائي.

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