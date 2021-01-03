كشف غموض العثور على جثة شاب بترعة الإسماعيلية بالقليوبية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في كشف غموض العثور على جثة شاب بالعقد الثاني من العمر ملقي بترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة.وتبين أن صديقه قام بإلقاء جثته بمكان العثور عليه بعد تعرضه لصعق كهرباء أثناء التنقيب عن الآثار، بمنزل ليخفي جريمته.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة شاب يدعى مصطفى بالعقد الثاني من العمر، ملقى بترعة الإسماعيلية بدائرة القسم.وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقه يدعى "ع. ا" لتعرض المجني عليه؛ لصعق كهرباء أثناء التنقيب عن الآثار فلقي وفاته فقام بنقل جثته وإلقائها بترعة الإسماعيلية.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.