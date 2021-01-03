الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير خالد بن فيصل آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن آل سعود، الأحد، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.وأوضح الديوان الملكي، في بيان، ناعيًا الأمير خالد بن فيصل: «انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه– إن شاء الله– يوم غد الإثنين، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».