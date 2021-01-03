«القومي لثقافة الطفل» يكشف إنجازات 2020

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، عن إنجازات المركز خلال عام 2020، الذي شهد الكثير من الإنجازات التى أضافت لرصيد العمل الثقافي للطفل في مصر.واستكمل المركز المرحلة الثانية من تجديد الحديقة الثقافية فى السيدة زينب بالوصول لنسبة اقتربت من 80% من الانتهاء من القاعة متعددة الأغراض بتكلفة حوالى 2 مليون جنيه، وواصل المركز أنشطته الفنية والثقافية والبحثية والمسابقات المتعددة والمتنوعة منها العالمى والمحلى.وقدمت خطة النشر 26 كتابًا فى عدد من السلاسل منها البحثى والإبداعى مثل: سلسلة مسرح الطفل وسلسلة بحوث ودراسات ومجلد ثقافة الطفل وسلسلة رموز مصرية ومعجم هؤلاء كتبوا للأطفال وسلسلة إبداعات أدب الطفل.وشارك المركز بنشاط معرض الكتاب الكبير والمتميز الذى اقترب من 99 فعالية خلال معرض القاهرة الدولى للكتاب على مدار أيامه، كما شارك فى المعرض ببيع الكتب من خلال منفذ صندوق التنمية الثقافية وعمل ما يقرب من 17 حفل توقيع لكتبه الصادرة التى حضرها مؤلفو ورسامو الكتب وتم توزيع ما يقرب من 1700 كتاب كهدايا للأطفال الحاضرين حفل التوقع، كما واصل حفلات التوقيع فى الحديقة الثقافية للكتب التى لم تلحق معرض الكتاب.وقدم المركز بالتعاون مع وزارة الأوقاف صالونا فى محبة الوطن الذى كان يحضره علماء وكتاب وفنانون ويحضره تلاميذ المدارس بالحديقة الثقافية ووصل ما يقرب من 15 صالونًا حضره ما يقرب من 3000 تلميذ وتلميذة من إدارات السيدة زينب والخليفة والحدائق والويلى.وكان لنشاط القوافل الثقافية "عيالنا" فى المحافظات دور كبير فى وصول الخدمة الثقافية للمحافظات البعيدة عن القاهرة والحدودية أثر كبير، فقد ذهب المركز بخمس قوافل لمحافظات مثل بورسعيد والوادى الجديد ودمياط والفرافرة وبنى سويف، كما ذهبت القوافل للمشاركة مع عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية داخل القاهرة الكبرى، ووصل عدد المستفيدين من القوافل 13000 طفل.وكان لبرنامج جمعة وسبت الأسبوعى بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب أثر كبير فى جذب الأطفال وأولياء الأمور وقدمت لهم العديد من الفقرات الثابتة مثل الأراجوز لناصر عبد التواب الذى قدم 25 عرضا أسبوعيًا، كما قدم عرض عرائس القفاز للفنانة رحمة محجوب 20 عرضا وقدم الساحر نبيل بركات 20 عرضا وقدمت فرقة الفنون الشعبية ما يقرب من 10 عروض، وقدم فريق الحديقة من ذوي الهمم ما يقرب من 10 عروض.وقدمت حديقة الفنون بمدينة الفنون بالهرم فعاليات خلال شهري يناير وفبراير أيام الأحد والثلاثاء بالتعاون مع إدارات الجيزة التعليمية وخلال إجازة نصف العام وشاركت فيها إدارات الجيزة والهرم والدقى، وقدم لهم 10 عروض للساحر والأراجوز وما يقرب من 30 ورشة فنية مختلفة، وقدم عددا من الندوات عن ترشيد الاستهلاك ومخاطر الحريق والفساد، وورش حكي، بالإضافة لهديا الكتب.الجدير بالذكر أن المركز استحدث العمل بحديقة الفنون مع أطفال الجيزة ولم تكن تقام بها أنشطة من قبل.وقدم المركز بالحديقة الثقافية برنامج أحلى إجازة لمدة 8 أيام، خلال شهر فبراير قدم فيه من الرابعة يوميًا حتى الثامنة مساء، عددًا من الأنشطة والفعاليات مثل الموسيقى والغناء والساحر والأراجوز والسيرك وعروض الفنون الشعبية والورش والمعارض.وقدم المركز عددًا من المسابقات منها مسابقات دولية ومحلية مثل: مسابقة مصر فى عيون أطفال العالم، ومسابقة المخترع أطفال العالم الذى شارك فيها عدد كبير من أطفال العالم قارب على 1500 الصغير واصنع كتابك الإلكترونى وأجمل ما قرأت ونصر أكتوبر وأثر من بلدى والموسيقار الصغير وحكايات جدتي والطفل الموهوب وخيال في خيال وحقوق الطفل وسفير لبلدي، ووصل عدد الأطفال المشاركين بالمسابقات إلى 7390 طفلا.وحقق أطفال المركز الفوز فى ثلاث مسابقات عالمية من الصين واليابان وأوزبكستان وحققوا 4 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، بالإضافة إلى 30 شهادة تقدير، وتم تسليمهم الشهادات فى حضور أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وممثلين من الدول الثلاث، كما استقبل السفير الصينى الطفل عبد الرحمن ماهر بمنزله فى القاهرة.قدم المركز الملتقى الثانى للأراجوز والعرائس التقليدية لمدة أربعة أيام من 27 إلى 30 نوفمبر، وبحضور عدد من الفرق المهتمة بالأراجوز من الفرق الخاصة وقصور الثقافة وعددها ثمانية؛ هى: أراجوز الحديقة والكوشة ومسرح العرائس الصغير والمسرح الأسود كذالون والأراجوز المصرى ومسرح العرائس المحمول ومسرحية الأراجوز الكسلان والفنون الشعبية بالحديقة وتم إصدار كتابين بتلك المناسبة؛ هما "مسرح العرائس فى مصر" للدكتور سيد على اسماعيل و"حواديت أراجوزية" لناصر عبد التواب وأحمد عبد العليم وتدريب خمسة لاعبين جدد وتكريم خمسة من فنانى الأراجوز وتقديم 16 فقرة للأراجوز على قناة المركز على اليوتيوب.ومن الفرق الفنية الجديدة التى تم استحداثها هذا العام فرقة كذالون للمسرح الأسود التى قدمت عرض توت عنخ آمون وعرض عسل وسكر من إخراج شعبان أبوالفضل، بالإضافة للفرق التى يتم تطوير عملها مثل فرقة المسرح بالحديقة وفرقة الموسيقى العربية كورال سلام والفنون الشعبية والدراما الحركية بالإضافة لفرقة ذوى الهمم.ومن العروض المسرحية الجديدة والقديمة التى تم تقديمها، يستعد المركز لتقديم عرض كشفناه عن جائحة كورونا من تأليف وإخراج أحمد إسماعيل عبد الباقى، كما قدم المركز إعادة عرض "الأراجوز الكسلان" من تأليف السيد فهيم وعرض "الفيل المتمرد" من تأليف وليد كمال وإخراج أحمد إسماعيل.وفى إطار الأغنية، أنتج المركز عددًا من الأغنيات مثل أوبريت أهلا رمضان من تأليف فتحى الجندى وتلحين وائل عوض وأغنية أوعى كورونا تبقى جيوش من تأليف محمد ناصف وتلحين وائل عوض ورسوم على الشيخ وأغنية مصر تستحق من تلحين وائل عوض، وأغنية "انتباه" من تأليف محمد ناصف وتلحين وائل عوض.وفى الفن التشكيلى والورش قدم المركز برنامج "معلومة في رسمة" من إعداد أميرة صبرى وقدم من خلاله ما يقرب من 100 طفل، كما قدمت الفنانة أمال جمال معرضا أسبوعيا بقاعة بيكار بالمركز للأطفال الفائزين فى المسابقات المختلفة مثل مصر فى عيون أطفال العالم، وملتقى الفنان التشكيلى الصغير وهو ملتقى لاستقبال لوحات الأطفال وتحويلها إلى فيديوهات يعلق عليها أحد الفنانين التشكيلين، وبدأ الأطفال فى التسابق بعد نشر الفيديوهات على القناة لتحديد نسب المشاهدات التى ستساهم فى نسبة من نسب فوز الأطفال ووصل عدد الفيديوهات المشيرة ما يقرب من 75 فيديو.وتعتبر قناة المركز القومى لثقافة الطفل من إنجازات المركز المهمة خلال عام 2020 وأثناء حظر وباء كورونا، فقد وصلت القناة لما يقرب من مليون و300 ألف زيارة و297 ألف مشاهدة، 860 فيديو، 3762 مشتركا 8100 ساعة مشاهدة، 42 برنامجا متنوعا (ترفيهى، توعوى، مسابقات، تثيفى، تفاعلى)، وجدير بالذكر أن القناة حققت شروط اليوتيوب لتحقق ربحا.