مقتل شاب في مشاجرة بالأسلحة بالقليوبية

شهد شارع ناصر بمدينة التعاون بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة مع 3 آخرين وتم نقل الجثة للمشرحة لاتخاذ اللازم.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة بشبرا الخيمة، ووجود قتيل بشارع ناصر دائرة القسم.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين مصرع "عمر إدريس" إثر عدة طعنات بالفخذ في مشاجرة بالشارع مع 3 آخرين، وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطهم.ودلت تحريات المباحث على حدوث مشادة كلامية بين القتيل وأحد المتهمين بسبب الخلافات المالية تطورت إلى مشاجرة واستعان المتهم بأقاربه الذين أتوا على دراجات نارية، فقام أحد المتهمين بطعن المجني عليه عدة طعنات بالفخذ بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته أدت إلى مصرعه في الحال.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.