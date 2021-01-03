في عيد ميلادها.. محطات في حياة إلهام شاهين

-دخولها لعالم الفن

-صفعة قوية

-حياة إلهام العاطفية

-أقصى محطات حياتها

يصادف اليوم 3 يناير، عيد ميلاد واحدة من أكثر النجوم تأثيرًا في تاريخ السينما المصرية وأكثر النجوم جرأة في أعمالها، هي الفنانة إلهام شاهين والتي تحتفل بعيد ميلادها الـ61.. وترصد "الدستور" في السطور التالية محطات في حياة إلهام شاهين.تخرجت إلهام من معهد الفنون المسرحية، واستطاعت بموهبتها إثبات نفسها على خشبة المسرح، ولم يتوقف طموحها لهذا الحد، ولكنها أرادت دخول عالم السينما رغم نجاحها الكبير على خشبة المسرح، إلا أنها اعتبرت أولى خطواتها الحقيقية في عالم الفن هي من خلال فيلم "أمهات في المنفى 1981" وبعدها فيلم العار، وكان بداية شهرتها الحقيقية.ورغم النجاح الباهر في السينما الا أنه يوجد عدد من الأدوار السينمائية التي ندمت على المشاركة فيها، حيث صرحت في لقاءات تلفزيونية، بأنه في بدايتها لم يكن يتوفر لديها النضج الكافي لاختيار أدوارها وكانت تريد أن تعمل دائمًا في أي عمل يقدم لها، ورفضت الحديث عن هذه الأدوار حتى لا تسيء لأصحابها.تعرضت إلهام لموقف محرج وهي في المعهد أثناء دراستها، حيث حدثت مشادة كلامية مع المخرج جلال الشرقاوي، الذي كان عميد المعهد وقتها، فقام بصفعها على وجهها، الأمر الذي كان بسببه ستترك الدراسة، لكنهما تصالحا بعد أكثر من ٣٠ عاما.تزوجت إلهام من المخرج عادل حسني بالرغم من فارق السن الكبير، لكنها صرحت بأنها أحبته لأنها تحب رجل السياحة الذي دخل مجال الفن من أجلها، واستمرت معه إلهام لمدة 3 سنوات، ثم ارتبطت فيما بعد من رجل الأعمال اللبناني "عزت قدورة"، الذي ظل الزواج سرا لمدة سنتين، والذي اتهمته بمحاولة قتلها، ثم ارتبطت أيضا بالفنان المعتزل "وجدي العربي"، الذي قام بخطبتها فقط ولم تكلل العلاقة بالزواج، نتيجة رفض والدها له، ومن العجيب أيضا علاقتها برجل الأعمال المسيحي "رامي لكح"، الذي أشيع وقتها أنه سيغير ديانته لأجلها، لكن خرجت إلهام ونفت تلك الشائعات، وقالت إن "لكح" من أجمل الرجال التي تعرفت عليهم في حياتها.تعرضت الفنانة إلهام شاهين أثناء تصويرها لفيلم "سوق المتعة" لموقف محزن للغاية، توفى والدها أثناء انشغالها بالعمل في الفيلم، وقالت: "تعرضت لحدة زلزال كياني أثناء التصوير هو رحيل والدي رحمه الله، ولكنني لم أترك نفسي فريسة للأحزان ولم أحصل على إجازة طويلة من الفيلم بل اكتفيت بساعات قليلة واستأنفت التصوير حتى النهاية، ووقتها قلت أنني سأحصل على قسط وافر من الراحة لأغسل همومي وأحزاني من متاعب العمل ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن".