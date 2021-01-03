«رسلان» يتابع تحصيل غرامات عدم ارتداء الكمامات بالقطارات

تفقّد المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، اليوم، العمل بمحطة القاهرة لمتابعة تنفيذ تحصيل الغرامات الفورية المقررة تجاه المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات داخل المحطات بأماكنها المفتوحة أو المغلقة وبالقطارات بكل درجاتها.وحرص رئيس الهيئة على استصحاب القطارات والتوجيه للركاب وتحصيل الغرامات للمخالفين بنفسه كأحد العاملين المنوط بهم فرض حالة النظام وتطبيق القانون بصرامة وحزم دون تهاون حرصًا على سلامة الركاب مستقلي قطارات السكة الحديد.وأهابت الهيئة خلال بيان رسمي لها، المواطنين مرتادي مرفق السكة الحديد، الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصًا على سلامة الجميع، وتطبيقًا للقرارات المُعلنة في هذا الشأن وتتمنى الهيئة القومية لسكك حديد مصر السلامة لجميع أفراد الشعب المصري.