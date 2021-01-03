الاتحاد الأوروبي يشترط على البوسنة إعادة بناء مخيم للاجئين لتلقي مساعدة إضافية

أعلن الاتحاد الأوروبي الأحد استعداده لتقديم تمويل إضافي لمساعدة المهاجرين في البوسنة، لكنه حضّ حكومة البلد الواقع في البلقان على إعادة بناء مخيم لاجئين احترق نهاية الشهر الفائت.ونددت بروكسل بوضع المهاجرين في البوسنة، المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، ووصفته بأنه "غير مقبول إطلاقا"، محذرة من ان اللاجئين في خطر.فمنذ اندلاع حريق في مخيّم ليبا الواقع بالقرب من مدينة بيهاتش البوسنيّة (شمال غرب) في 23 ديسمبر، أصبح ألف مهاجر بلا مأوى، في ظل طقس ماطر وشديد البرودة.وفشلت السلطات في إيجاد سكن جديد للمشردين الجدد.وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن بروكسل مستعدة لإضافة 3،5 ملايين يورو أخرى لمساعدتها الإنسانية للبوسنة.لكنه نبه الى أن 900 شخص لا يزالون بدون حماية على أرض المخيم المدمر، وأن 800 آخرين لا مأوى لهم.وقال إنّ "الوضع في كانتون يونا-سانا غير مقبول. أماكن الإقامة في الشتاء شرط مسبق لظروف معيشية إنسانية يجب ضمانها في جميع الأوقات".وتابع "تحتاج السلطات المحلية إلى تقديم حل موقت حتى يتم إعادة بناء مخيم ليبا ليصبح مرفقًا دائمًا".وتعتقد الشرطة أن الحريق تسبب به مهاجرون احتجاجا على انسحاب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة والتي كانت تدير المخيم.وكانت فرق المنظمة التي تدير مخيم ليبا الذي سُمّي على اسم المنطقة الواقع فيها، قد انسحبت منه في الآونة الأخيرة بسبب عدم توافر الشروط اللازمة لإيواء السكان خلال الشتاء.فالمخيم الذي افتُتح في أبريل لم يكن متّصلًا بشبكة الكهرباء ولم يزود بالمياه.وتضم البوسنة نحو 8500 مهاجر يريدون الوصول إلى أوروبا الغربية، يعيش زهاء ستة آلاف منهم في مراكز ايواء، في حين أن ما بين 2500 و3000 ليس لديهم أي مأوى، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.وتقع البوسنة على ما يسمى طريق البلقان الذي يستخدمه المهاجرون الساعون لبلوغ أوروبا الغربية هربا من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.