أدهم العبودي يناقش أحدث أعماله «ما لم تروه ريحانة» بمكتبة تنمية

تستضيف مكتبة تنمية بفرع المعادي، في السابعة مساء الجمعة المقبل، الكاتب أدهم العبودي، لمناقشة أحدث أعماله الروائية "ما لم تروه ريحانة"، الصادرة في طبعتها الثالثة عن منشورات إيبيدي.ومن المقرر أن يدير الحوار والمناقشة الكاتب الصحفي سيد محمود، والروائي مصطفى منير.تدور أحداث الرواية حول قصة ريحانة الفتاة التي أصبحت حديث العالم وشغله الشاغل بمجرد أن تم الحكم عليها بالإعدام حين حاولت الدفاع عن حريتها وشرفها!كانت ريحانة رمز لضحايا التعصب الديني والمذهبي، يرصد الكاتب من خلالها التسلط السياسي الديني، الذي يتجاوز حدود الإنسانية ويستبيح الآخرين ممن لا ينتمون إلى مذهبه.يقف الكاتب بنا في كواليس حكايتها، يتتبع معاناتها بين غياهب السجون، ثم يعود بتقنية الفلاش باك إلى حياتها اليومية في مجتمع متعصب، لنشاهد كيف استطاعت بالرغم من ذلك أن تعيش حريتها وتدافع عنها حتى النهاية.