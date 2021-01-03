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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كينيا تطلب 24 مليون جرعة من لقاحات أسترازينيكا أوكسفورد

الأحد 03/يناير/2021 - 05:37 م
لقاحات أسترازينيكا
لقاحات أسترازينيكا أوكسفورد
وكالات
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طلبت كينيا 24 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد19- التي تطورها شركة أسترازينيكا الانجليزية السويدية وجامعة أوكسفورد البريطانية، حسبما ذكرت صحيفة "ستاندرد ديجيتال" الصادرة في نيروبي، نقلا عن وزير الصحة موتاهي كاجوي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الأحد، عن الصحيفة القول إن أكبر اقتصاد في منطقة شرق أفريقيا يجري أيضا مفاوضات مع مطوري لقاح سينوفارم الذي تدعمه الحكومة الصينية وكل اللقاحات الأخرى التي أجازتها قبل منظمة الصحة العالمية.
ومن المتوقع أن تحصل كينيا على حقن اللقاحات خلال الخمسة والأربعين يوما المقبلة.

ووفقا للصحيفة، ستكون أطقم الرعاية الطبية وضباط الشرطة والمدرسون والطلبة أول من يحصل على التطعيمات، التي ستكون اختيارية.

وحتى اليوم الثالث من يناير، سجلت كينيا 1685 حالة وفاة، و96 ألفا و802 حالة إصابة، حسبما ذكرت وزارة الصحة.

ومددت البلاد حظر التجوال الليلي حتى يوم 12 مارس المقبل.

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