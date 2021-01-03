«صحة الوادي»: رصيد الأكسجين يكفي لمدة أسبوع

أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، أن رصيد كل مستشفيات المحافظة خاصة العزل الصحي من الأكسجين يكفي لمدة أسبوع، وبعض المستشفيات يصل رصيدها الاحتياطي إلى 10 أيام، مشيرًا إلى مراجعة وتجديد رصيد الأكسجين على مستوى المحافظة، ولا يوجد أي مشكلات بشأن غاز الأكسجين.ولفت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ترتفع بشكل ملحوظ يوميًا على مستوى مراكز المحافظة الخمس، مناشدًا المواطنين بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن وعي المواطن هو الفيصل في وقف ومجابهة فيروس كورونا بالمحافظة.