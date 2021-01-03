الأمم المتحدة: متمردون بإفريقيا الوسطى يسيطرون على «بانغاسو»

سيطر متمردون في إفريقيا الوسطى، اليوم الأحد، على بانغاسو، المدينة التي تبعد 750 كلم شرق العاصمة بانغي، بعدما شنوا هجوما عليها فجرا، وفق ما أفاد رئيس المكتب الإقليمي لبعثة الأمم المتحدة في المدينة وكالة فرانس برس.وقال روزيفيل بيار لوي رئيس المكتب الإقليمي لبعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (مينوسكا) في بانغاسو: "المتمردون يسيطرون على المدينة، إنهم في كل مكان".وجاء ذلك عشية إعلان النتائج الجزئية للانتخابات الرئاسية التي جرت في 27 ديسمبر.وفي وقت سابق، قال أسقف المدينة المطران أغيري إن "الاشتباكات بدأت قرابة الخامسة صباحًا، وسمعت اصوات أعيرة نارية وانفجارات حول وسط المدينة".ومنذ 19 ديسمبر، يشن ائتلاف يضم ميليشيات تسيطر على ثلثي البلاد، هجومًا كان يهدف في البداية إلى تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.وتشهد جمهورية إفريقيا الوسطى حربا أهلية بعد أن أطاح تحالف "سيليكا" ذو الغالبية المسلمة، بنظام الرئيس فرانسوا بوزيزيه في 2013.وكانت مجموعات مسلحة قد هاجمت فجر السبت مدينة دامارا الواقعة على بعد 70 كيلومترا شمال العاصمة بانغي، معقل الرئيس المنتهية ولايته فوستان أرشانج توايرا المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات.وصرح المتحدث باسم البعثة الأممية فلاديمير مونتيرو لفرانس برس أن "المجموعات المسلحة توغلت صباح (السبت) مصحوبة باطلاق نيران. لكن القوات المسلحة تدخلت ما أدى إلى فرار المجموعات المسلحة".وأضاف: "تم ارسال دوريات من قوة مينوسكا إلى المكان".